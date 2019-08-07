» سيد عبدالحفيظ: الزمالك ساعد الأهلي في الحصول على الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن قرار الزمالك بالاستعانة بحكام أجانب ساعد الأهلي في تحقيق بطولة الدوري المصري.



وقال سيد عبدالحفيظ عبر لقائة على قناة النادي الأهلي: «هناك قرارات أخذها النادي المنافس وأفادت الأهلي، وأكثر قرار اتخذه الخصم وكان مفيدًا لنا هو الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في مبارياتهم».

وقال سيد عبدالحفيظ عبر لقائة على قناة النادي الأهلي: «هناك قرارات أخذها النادي المنافس وأفادت الأهلي، وأكثر قرار اتخذه الخصم وكان مفيدًا لنا هو الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في مبارياتهم».