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قناة الأهلي تفاجيء وائل جمعة بسؤال محرج عن أبو تريكة

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أبو تريكة
أبو تريكة

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ابو تريكة

ظهر وائل جمعة - نجم فريق الأهلي السابق - على قناة ناديه الرسمية مع الإعلامي إسلام الشاطر حيث جرى الحديث عن الأسطورة محمد أبو تريكة - زميل "جمعة" في ستوديوهات بي إن سبورت.

وقال "الشاطر" لـ"جمعة": "أخبار أبو تريكة ايه؟" .. فرد: "أبو تريكة كويس وهو بيكون معايا في الشغل بستوديوهات بي إن سبورت".

وتساءل الشاطر: "لسة بينام بدري وبيصحى بدري برضو؟" .. ليرد "جمعة" : "أه لو مش عنده شغل بينام الساعة 7 بليل .. أنت عشت تقريبا 30 سنة من حياتك على نفس السيستم فبيكون صعب تغيره".

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