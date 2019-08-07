كيف رد ساويرس على سيدة سخرت من المبلغ الذي تبرع به لمعهد الأورام؟

07 أغسطس 2019 - 07:59 ص

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن امتعاضه الشديد من سيدة سخرت من المبلغ الذي تبرع به لمعهد الأورام.



وقالت سيدة لـ"ساويرس" عبر تويتر: "انت صعبت عليا اوي ياساويرس . ازاي تتبرع بمصروف ايدك كده . مايصحش ابدا ياراجل كده . بذمتك ده رقم ؟".



و رد ساويرس على التغريدة قائلا: "و انت و اللى بينتقدوا زيك ..اتبرعتوا حتى بجنيه واحد ؟؟؟؟؟؟ كل واحد حر ...بص لنفسك الأول و سيب كل واحد فى حاله".



وكان "ساويرس" أعلن التبرع بمليون جنيه لمعهد الأورام.

