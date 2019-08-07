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محمد رمضان يحرج ريهام سعيد بتدوينة مفاجئة

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محمد رمضان

رد الفنان محمد رمضان على انتقاد الإعلامية ريهام سعيد له خلال برنامجها "صبايا" بسبب عدم سؤاله عليها في محنة مرضها.

وكتب محمد رمضان، في تعليقه على فيسبوك، قائلًا: "كنت بطمن عليكي على طول من ياسر سليم.. وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين... عمومًا حمدلله على سلامتك يا ريهام نورتي الشاشة، وثقة في الله نجاح".

وكانت "ريهام" هاجمت "رمضان" في برنامجها قائلة: "أنا ومحمد رمضان بنختلف كتير وهو مسألش عليا في مرضي وأنا مش زعلانة عشان مش مهم".

وأضافت: "لكن رغم كدا هو مثال للإرادة والطموح وشاب لا يعرف المستحيل".

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