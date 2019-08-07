استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

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بنوك

سعر صرف

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية، فبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، والمصرف المتحد، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.

كما سجل في كل من البنك العقاري المصري، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الإفريقي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران، والبنك الأهلي اليوناني نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة، وبنك المشرق، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك سئيب نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.


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