» ارتفاع عدد مصابي انفجار كابول إلى 95

07 أغسطس 2019 - 09:27 ص

قالت وزارة الصحة الأفغانية، إن عدد المصابين ارتفع أكثر من 95 شخصًا جراء انفجار سيارة في العاصمة كابول.

وأفادت السلطات الأفغانية، بسقوط عشرات الضحايا بسبب تفجير استهدف مركز شرطة غربي العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأربعاء، وتبنت حركة "طالبان" مسئولية تنفيذه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة في الدائرة السادسة للعاصمة

ونفى رحيمي، الأنباء عن وقوع تبادل إطلاق للنار عقب التفجير.