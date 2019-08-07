تقفز من السيارة بعد هتك عرضها بدولة خليجية

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أقدمت سيدة مقيمة في دولة الإمارات على إلقاء نفسها من سيارة، تعرضت فيها لهتك عرضها على يد شاب عشريني.

وفي التفاصيل قام موظف عشريني خليجي الجنسية مقيم بالإمارات، بهتك عرض زائرة بعد أن استدرجها إلى شقة أحد أصدقائه بحجة مناقشة إمكانية تقنين إقامتها.

وبمجرد دخول المجني عليها إلى الشقة، انهال عليها لكماً وصفعاً، حتى أدخلها الغرفة، واعتدى عليها جنسيًا.

وكان المتهم  قد اصطحب المجني عليها في سيارته بعد فعلته، وبينما كانا يسيران على طريق سريع، استغلت فرصة الزحام وفتحت باب السيارة وهربت منه، متوجهة إلى مركز الشرطة.

وعندما واجهته الشرطة بالواقعة قال المتهم إنه عاشرها برضاها، وبعد انتهائهما سويًا اصطحبها بمركبته لكن فوجئ بها تفتح الباب وتلوذ بالفرار ولا يعلم سبب قيامها بذلك، منكرًا اعتدائه عليها جنسيًا، حيث انتهت محكمة الجنايات إلى إدانة المتهم وقضت بسجنه 10 سنوات.


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