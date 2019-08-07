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«ترامب» يوجه إلى جوجل هذا الاتهام

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واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصريحات المثيرة للجدل والتي يصفها البعض بالجنون مع اقتراب انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب إن جوجل تعمل سرًا ضده مع اقتراب الانتخابات.

وأضاف الرئيس الأمريكي عبر ”تويتر”: ”استقبلت قبل فترة سوندار بيشار رئيس مجموعة جوجل في البيت الأبيض الذي قال أمامي أنه لا ينوي التدخل بشكل غير شرعي في انتخابات العام 2020 رغم كل ما يقال عكس ذلك“.

ونقل ترامب كلامًا لصحفي قال إن جوجل سحبت عام 2016 مقالات ضد هيلاري كلينتون من محرك بحثها، في حين أبرزت مقالات اخرى مسيئة له.

واستكمل: ”كل هذا غير شرعي ونحن نراقب جوجل عن كثب“.

وردت جوجل على اتهامات ترامب قائلة: ” تحوير نتائج بحث لأهداف سياسية لا يمكن إلا أن يضر بعملنا ويتعارض مع المهمة التي نقوم بها وهي تقديم مضمون مفيد إلى كل المستخدمين“.


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