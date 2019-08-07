خطأ فادح لـ"تويتر".. واعتذار عن هذا الأمر

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أوضحت شركة "تويتر" أنها ربما استخدمت بيانات المستخدمين لغرض الدعاية دون الحصول على إذنهم، بسبب مشكلات في إعدادات الموقع.

ولفتت "تويتر" فى بيان صادر عنها، إلى أنها اكتشفت تلك المشكلات مؤخرًا وأصلحتها، لكنها لم تحدد حتى الآن المستخدمين الذين ربما تأثروا.

وقالت تويتر إنه بسبب تلك المشكلات، حيث لم تكن اختيارات المستخدم في الإعدادات تعمل على النحو المنشود، ربما سلمت الشركة بيانات مستخدمين إلى شركات الدعاية أو عرضت إعلانات بناء على معلومات جمعتها دون إذن.

واعتذرت "تويتر" على موقعها الإلكتروني، متعهدة باتخاذ خطوات لعدم تكرار "الخطأ"، قائلة: "تضعون ثقتكم فينا لتنفيذ اختياراتكم ونحن أخفقنا في هذا".


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