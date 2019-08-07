شاب يغتصب جدته التي تجاوزت المائة عام

07 أغسطس 2019 - 10:14 ص

شهدت منطقة سيدي بنور في المغرب واقعة شنيعة، تمثلت في اعتداء جنسي لشاب على جدته التي تجاوزت المائة عام، قبل أن يضربها تحت تأثير الخمر.

وروت العائلة تفاصيل الواقعة المفجعة التي وقعت في إحدى ليالي الأسبوع الأخير من شهر يوليو؛ حيث استغل المتهم عجز أم والده وهي طريحة الفراش، وغير قادرة على الحركة أو الكلام، وقام بالاعتداء الجنسي عليها، وفرّ بعدما تركها عارية تمامًا، وغارقة في الدماء.

واكتشفت زوجة الابن الضحية في حالة مزرية صباح اليوم التالي، واعتقدت أنها سقطت، ولكن عند حضور شقيقة المعتدى عليها تفحصت جسمها بتدقيق واكتشفت الحقيقة.