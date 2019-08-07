» «الوزراء» يحدد إجازة عيد الأضحى لموظفى الحكومة

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأنّ تكون الفترة من السبت 10 من أغسطس حتى الأربعاء 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهنأ "مدبولى" الشعب المصرى العظيم بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.


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