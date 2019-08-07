» موقف محرج لـ «تشافى» بأول لقاء

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بطولة

السد القطري

تشافي

تعرض تشافى هيرنانديز مدرب فريق السد القطرى، لموقف محرج خلال أول مباراة لفريقه أمام الدحيل، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

"تشافى"، عرف بهدوء أعصابه ورزانته إلى جانب موهبته ومهاراته طبعًا سواء مع برشلونة أو مع منتخب إسبانيا، حينما كان لاعبا، لكن على ما يبدو أن ذلك اختلف كثيرًا بعدما دخل مجال التدريب وظهر ذلك جليا عندما جلس للمرة الأولى على الدكة لقيادة السد القطري.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، ردة فعل تشافي بعد رفض حكم المباراة منح السد ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المواجهة، حيث اعترض الدولي الإسباني السابق بشكل قوي على الحكم، وقام بركل الأرض بقدمه مما أدى إلى تطاير حذائه في الهواء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب المقرر الثلاثاء المقبل على ملعب السد.


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