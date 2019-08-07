قيادي سوداني: سنقف مع السعودية "قاتلا أو مقتولا"

07 أغسطس 2019 - 11:21 ص

أثنى محمد الصادق، القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، على العلاقات السعودية السودانية، وقال إن الأمن السعودي "خط أحمر".







وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن السودان سيقف مع السعودية "قاتلاً أو مقتولاً"، حال المساس بأمنها أو أي مخاطر تهدد سيادتها، بالاستناد إلى الحس الشعبي الذي يرفض أي تهديد لأمن المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وقال الصادق إن السودانيين يكنون تقديرًا خاصًا للمملكة، ويرفضون أي مساس بأمنها وسيادتها، منطلقين في ذلك من ارتباطهم الروحي بالأراضي المقدسة.









وتابع: "لن يقف السودان متفرجاً على أشقائه في المملكة العربية السعودية، حال تم عليهم أي اعتداء".









وأضاف أن حكومة الثورة السودانية، ستعمل على بناء علاقات متوازنة مع دول الإقليم بشكل عام، والإقليم العربي على وجه الخصوص.









وطالب بحل سياسي للنزاع في اليمن يضمن أمن الإقليم، ويبعد المخاطر عنه، وقال: "مثلما يتمسك اليمنيون بأمنهم الوطني، فإننا نطالبهم باحترام حدود الأمن القومي في الإقليم".









ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن أنه مستعد لإرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.







وصرح رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، نهاية يوليو الماضي، في مقابلة مع التلفزيون السوداني، أن "قوات بلاده باقية في اليمن"، مشيرا إلى أنها هناك بموجب اتفاقية مع التحالف السعودي الإماراتي.







