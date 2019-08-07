» «فيس بوك» يقاضى شركتين بسبب برامج خبيثة

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قامت شركة فيس بوك بمقاضاة شركتين في سنغافورة وهونج كونج بدعوى زرعهما برمجيات خبيثة في تطبيقات أندرويد تقوم بالضغط على الإعلانات بشكل آلي، وذلك بهدف تضخيم عائداتها.

وجاء في الدعوى التي رفعتها الشركة، بمحكمة سان فرانسيسكو الاتحادية أن أحد التطبيقات عمل على الضغط تلقائيًا على عشرات الملايين من الإعلانات عبر منصة فيس بوك خلال فترة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت فيس بوك إنها اكتشفت هذه الثغرة في ديسمبر وعطلت التطبيقات المتربطة بها وحظرت دخول مطوريها على الشبكة.

وخضعت شركة فيس بوك لتدقيق مكثف بسبب استخدام بيانات خاصة لمستخدمين وتأثير المحتوى الضار على أكثر من ملياري مستخدم، ورفعت حكومات عدة حول العالم دعاوى ضد سياسات الشركة في هذا الشأن.

وفي المقابل تتصدى الشركة بقوة للاستغلال التجاري لشبكاتها.


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