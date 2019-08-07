أول ظهور لصاحب جلسة التصوير مع والدته بعد التخرج

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شاب

احمد حجازى

أون إي

جلسة تصوير

أكد أحمد حجازي الشاب الذي احتفل بتخرجه بجلسة تصوير خاصة مع والدته، في أول ظهور إعلامي له، أنه لم يكن متوقعًا الصدى الكبير الذي حققته "الصور" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "حجازي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه قرر أن يحتفل بتخرجه مع والدته لأنها تعبت من أجله هو وأشقائه.

وتابع "حجازي": "حبيبت أقدم لوالدتي حاجة بسيطة، متوقعتش كل رد الفعل ده، حبيت تكون جلسة التصوير مختلفة لأن والدتي تستاهل، هي أحسن أم في الدنيا".

ومن جانبها أعربت "آمنة عبدالمطلب"، والدة أحمد حجازي، عن سعادتها بالصور، قائلة: "الدنيا مش سعياني من الفرحة، مبسوطة عشاني وعشان ابني".
  
شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=509&v=KjYh-QXLB8s

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