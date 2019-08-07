أول تعليق للرئيس السيسي عن حادث "الأورام"

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انفجار

السيسي

إكسترا نيوز

الأورام

العين السخنة



عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الحادث الذي وقع مؤخرًا بمعهد الأورام قائلاً: "هنرد على الأشرار اللي عايزين يهدوا ويخربوا".

ووجه "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، رسالة لمنفذي حادث معهد الأورام، قائلاً: "الأشرار اللي بيحاولوا يهدوا الأمل بقولهم لا مش هتقدروا مش علشان إحنا جامدين، لكن ربنا ميرضاش بكده".

 وتابع: "ربنا خلق الإنسان لعمارة الأرض مش للهدم، بصوا على الدول المحيطة، مفيش دول تتقدم بالهدم، وإنما بالتعليم والأخلاق والجهد والبناء".

وشدد، على أن التصدي للإرهاب يكون بتكاتف جميع المصريين، مضيفًا: "إحنا في طريقنا وهنفضل نبني ونعمر".

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