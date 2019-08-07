شاهد.. جنازة مهيبة لضحايا تفجير معهد الأورام

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معهد الأورام

أحمد سالم

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انفجار

ضحايا

الغربية

معهد الأورام

مركز سمنود

شيع آلاف من أهالي قرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، جثامين 12 من ضحايا حادث معهد الأورام الدامي بمنطقة المنيل، وذلك بجنازة انطلقت من المسجد الكبير بالقرية.

وشارك في الجنازة اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الغربية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن كمية من المتفجرات عثر عليها في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

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