ليفربول يلمح لإمكانية ضم حارس الأهلي

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كشف موقع "ريد ليفربول" الإنجليزي، أن مسئولو الريدز قد استفسروا عن امكانية ضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما رحل البلجيكي سيمون مينيوليه عن "الريدز".

وذكر الموقع، في تقريره اليوم الأربعاء، أن ادارة ليفربول قد استفسرت عن امكانية ضم محمد الشناوي قبل التعاقد مع الإسباني أدريان حارس مرمى وست هام السابق لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق.

وأضاف الموقع أن ناديي أستون فيلا وأرسنال، كان قد أبديا اهتمامهم بالتعاقد مع الشناوي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لكن تعاقد" الفيلا" مع توم هيتون حارس مرمى بيرنلي الإنجليزي صعب انتقال الشناوي للفريق، في حين أن انتقاله إلى أرسنال لم يكن مستبعد لأن "الجانرز" يفكرون في الحصول على حارس ثاني صاحب خبرة بعد رحيل بيتر تشيك.

وأوضح الموقع أن نادي طرابزون سبور التركي قد ابدي هو الأخر اهتمامه بالتعاقد مع الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


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