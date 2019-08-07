بعثة الحج: نوفر كافة سبل الرعاية للحجاج المصريين

قال اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية، والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، أنه تم توفير كافة سبل الرعاية للحجاج المصريين.

وأضاف في تصريحات خلال لقائه بفضائية"ten "، أنه تم توافر الخدمات الطبية داخل الفنادق التي يقيم بها الحجاج المصريين، وإقامة الندوات التثقيفية من أجل معرفة أداء مناسك الحجاج، بالإضافة إلى توفير واعظات من وزارة الأوقاف للإجابة على استفسارات الحجاج من النساء .

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، أنه تم استقبال أسر شهداء من الضباط والمجندين من وزارة الداخلية، وتوفير سبل الرعاية لهم.