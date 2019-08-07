العسقلاني: انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن أسعار اللحوم انخفضت بصورة كبيرة داخل السوق المصري معلقا :" انخفضت الى 110 جنيهات بعد وصولها إلى 160 جنيها".

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " النيل للأخبار"، أن الإجراءات العقابية ربما لا تساهم في ضبط السوق بصورة كبيرة، ولكن تفعيل آليات السوق بطرح كمية كبيرة من المواد الغذائية بأسعار منخفضة أجبرت التجار على تخفيض الأسعار، وذلك من خلال خلق نوع من المنافسة التي ساهمت بشكل كبير في ضبط الأسواق.

وطالب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، المواطن بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير متابعا : "لايمكن لوزارة التموين فرض الرقابة على السوق المصري بالكامل والمواطن هو الرقيب على الأسواق".