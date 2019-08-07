لمدة شهر وبـ9 شروط..«برهامي» يعود لخطبة الجمعة

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برهامي
برهامي

محمد فضل- متابعات

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خطبة الجمعة

تصريح

الأوقاف

برهامي

أصدرت وزارة الأوقاف تصريح الدكتور ياسر حسين برهامي بأداء خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية، وذلك لمدة شهر بداية من يوم 1/8/2019على أن يلتزم بالتعليمات الآتية وهى:

1- موضوع الخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف

2- منهج الوزارة الأزهرى الوسطى الأشعرى

3- زمن الخطبة لا يتجاوز 15إلى20 دقيقة

4- عدم التطرق لأى أمور سياسية أو خلافية

5- إصدار فتاوى فقهية داخل المساجد

6- عدم الانتقال من مسجد لآخر إلا بموافقة من مدير المديرية ومدير الإدارة ومفتش المنطقة

7- متى وفرت الوزارة إمام وخطيب للمسجد يتم النقل إلى مسجد آخر وفق رؤية المديرية والإدارة

8- يلتزم بعدم الدعوة أو الترويج لأى منهج دعوى خلاف المنهج الأزهرى الوسطى الأشعرى

9-التصريح شخصى والحفاظ عليه مسئولية شخصية


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