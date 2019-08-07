لمدة شهر وبـ9 شروط..«برهامي» يعود لخطبة الجمعة

محمد فضل- متابعات
أصدرت وزارة الأوقاف تصريح الدكتور ياسر حسين برهامي بأداء خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية، وذلك لمدة شهر بداية من يوم 1/8/2019على أن يلتزم بالتعليمات الآتية وهى:
1- موضوع الخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف
2- منهج الوزارة الأزهرى الوسطى الأشعرى
3- زمن الخطبة لا يتجاوز 15إلى20 دقيقة
4- عدم التطرق لأى أمور سياسية أو خلافية
5- إصدار فتاوى فقهية داخل المساجد
6- عدم الانتقال من مسجد لآخر إلا بموافقة من مدير المديرية ومدير الإدارة ومفتش المنطقة
7- متى وفرت الوزارة إمام وخطيب للمسجد يتم النقل إلى مسجد آخر وفق رؤية المديرية والإدارة
8- يلتزم بعدم الدعوة أو الترويج لأى منهج دعوى خلاف المنهج الأزهرى الوسطى الأشعرى
9-التصريح شخصى والحفاظ عليه مسئولية شخصية
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