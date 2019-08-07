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مونديال الناشئين.. منتخب مصر يخسر أمام فرنسا 28-24

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كرة اليد

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام فرنسا بنتيجة 28-24، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم لكرة اليد للناشئين، المقامة حاليًا فى مقدونيا .

دخل المنتخب الفرنسي المباراة بقوة، حيث خطف الأسبقية من المنتخب المصري، ورد الفراعنة وعادلوا النتيجة أكثر من مرة ولكن يقظة لاعبي فرنسا كانت كفيلة بخط الفوز من المنتخب الوطني.

وشهدت بداية الشوط الثاني تألق الحارس المصري عبدالرحمن طه والتصدي ببراعة لمحاولات المنتخب الفرنسي ولكن لم يكن كفيلا باجتناب الخسارة الأولي للفراعنة.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في المباراة الأولى، بعدما تفوق على نظيره السويدي بنتيجة 32-29 بالمجموعة الثانية من المسابقة.

وسليتقي المنتخب المصري مع نظيره الصيني يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8:30 مساء، استكمالا لمنافسات البطولة.


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