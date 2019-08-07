» مهاجم الأهلي يقترب من بوردو الفرنسي

07 أغسطس 2019 - 06:46 م

اقترب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف فريق بوردو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبكا ذكرت تقارير صحفية فرنسية.

ووفقًا لموقع «webgirondins» الفرنسي فإن اسم المهاجم المغربي تم عرضه على بوردو، الذي يبحث بدوره عن مهاجم جديد للفريق.

وأشار التقرير إلى أن أزارو يعد صفقة جيدة للنادي الفرنسي، حيث أن قيمة انتقاله لن تتجاوز الـ3 ملايين يورو فقط، بحسب الموقع الفرنسي.

واأتم التقرير: «اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا متعاقد حتى 2021 مع النادي الأهلي، ولم يشارك في كأس الأمم الإفريقية، سجل 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 28 مباراة خلال الموسم الماضي».

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أعلن عن قيد أزارو ضمن قائمة الفريق الإفريقية، والمقرر أن تبدأ مشوارها في البطولة بمواجهة فريق أطلع برة من جنوب السودان، رغم الأنباء الكثيرة حول رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم بديل للمغربي.



