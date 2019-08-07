  • الأربعاء 07 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
برهامي

لمدة شهر وبـ9 شروط..«برهامي» يعود لخطبة الجمعة

الترجي

رسميًا.. «كاف» يعلن الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

طائرة سعودية

طائرات سعودية تحلق ومحاولات لاقتحام قصر الرئاسة

الشناوي

ليفربول يلمح لإمكانية ضم حارس الأهلي

معهد الأورام

شاهد.. جنازة مهيبة لضحايا تفجير معهد الأورام

أرشيفية

تقنين مهنة الخادمات بالمنازل وأصحاب العمل

مستشفى 57357

مذكرة عاجلة بعد رفض 57 استقبال ضحايا معهد الأورام

أرشيفية

قروض «الجمعيات» تزاحم البنوك.. وتدوير أقساط تنتهى بالسجن

الرئيس السيسي

السيسي للمصريين : هتتبسطوا قريب

السعودية والإمارات

قرار جديد للسعودية والإمارات بشأن السودان

مهاجم الأهلي يقترب من بوردو الفرنسي

الرياضة

ازارو
ازارو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صورة.. مهاجم الأهلي يُثير الجدل قبل القمة 118

#

"معلول" يكشف سر خروج مصر من أمم أفريقيا

#

نادٍ فرنسي شهير يسعى لضم النني في الانتقالات الصيفية

#

«أزارو» يطلب الرحيل من الأهلي

المصريون

الاهلى

أزارو

بوردو

اقترب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف فريق بوردو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبكا ذكرت تقارير صحفية فرنسية.

ووفقًا لموقع «webgirondins» الفرنسي فإن اسم المهاجم المغربي تم عرضه على بوردو، الذي يبحث بدوره عن مهاجم جديد للفريق.

وأشار التقرير إلى أن أزارو يعد صفقة جيدة للنادي الفرنسي، حيث أن قيمة انتقاله لن تتجاوز الـ3 ملايين يورو فقط، بحسب الموقع الفرنسي.

واأتم التقرير: «اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا متعاقد حتى 2021 مع النادي الأهلي، ولم يشارك في كأس الأمم الإفريقية، سجل 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 28 مباراة خلال الموسم الماضي».

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أعلن عن قيد أزارو ضمن قائمة الفريق الإفريقية، والمقرر أن تبدأ مشوارها في البطولة بمواجهة فريق أطلع برة من جنوب السودان، رغم الأنباء الكثيرة حول رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم بديل للمغربي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة السعودية والبحرين في بطولة غرب آسيا
» مهاجم الأهلي يقترب من بوردو الفرنسي
» مونديال الناشئين.. منتخب مصر يخسر أمام فرنسا 28-24
» خسائر فادحة للولايات المتحدة بسبب الطبيعة
» السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم
» تنفصل عن خطيبها قبل 4 أيام من الزفاف .. السبب صادم
» أحمد فلوكس يهاجم متابعيه بسبب طليقته
» «فيس بوك» يقاضى شركتين بسبب برامج خبيثة
» تعرف على سعر الذهب اليوم
» موقف محرج لـ «تشافى» بأول لقاء
» "رمضان" ينفي زواجه من حلا شيحة: "أنا في كاليفورنيا"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:21 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي