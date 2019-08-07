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منة فضالي تظهر بفستان فاضح «دون ملابس داخلية»

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منة فضالي
منة فضالي

محمد فضل

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منة فضالي تثير الجدل بفستان «فاضح»

عارية

منة فضالي

ملابس داخلية

فستان فاضح

أثارت الفنانة منة فضالي موجة جدل واسعة، بعد نشرها صورًا جديدة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بفستان وصفه نشطاء بالفاضح، بسبب قصره وإظهاره جسدها بشكل شبه عارٍ.

ونشرت "فضالي" صور بفستان مفتوح الصدر بشكل فاضح وتعمدت إسقاط إحدى حمالاته، ليظهر صدرها بشكل فاضح دون «ملابس داخلية»، كما لاحظ متابعوها.

وهاجم المتابعون منة فضالي بشدة، مستغربين مما وصفوها بتحولها بشكل كبير إلى الإثارة والتعري، فيما أشاد آخرون بجمالها.

ووجه لها البعض شتائم وألفاظًا إباحية، بسبب ظهورها شبه عارية في صور جريئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض بتعمد إثارة الجدل حولها.

وكتبت "فضالي" على صورها :« لماذا نغمض أعيننا عندما نصلي أو نبكي أو نتقبل أو نحلم؟ لأن أجمل الأشياء في الحياة لا ترى بل يشعر بها القلب».


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