رد فعل إدارة الوداد بعد قرار «كاف» لصالح الترجي

07 أغسطس 2019 - 08:50 م

قرر إدارة نادي الوداد المغربي، الاستئناف ضد قرارات لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص أزمة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

وكانت لجنة الإنضباط بالكاف قد قضت بإعلان الترجي التونسي بطلا لإفريقيا بسبب انسحاب الوداد من المباراة وتغريم الفريق المغربي 35 ألف دولار.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد قرار الاستئناف علي الأحكام الصادرة من لجنة الإنضباط ضد نادي الوداد، حيث تعطي أنظمة الكاف الحق لللنادي المغربي الاستئناف علي هذه القرارات في مدة محددة.

وأوضحت الصحيفة أن سعيد الناصيري كان قد شعر خلال جلسات الإستماع للدفوعات، بوجود انقلاب في المواقف نتيجة لبعض التواطؤات، وهو ما تترجمه قرارات لجنة الإنضباط التي ناقضت جملة وتفصيلا قرار اللجنة التنفيذية للكاف القاضي بأعادة المباراة في ملعب محايد، والذي ألغته محكمة التحكيم لانتفاء الإختصاص.