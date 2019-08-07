شاهد عيان: أنقذت 40 مواطن من حريق معهد الاورم

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كشف محمد الجوهري، أحد سكان منطقة المنيل وشاهد عيان على واقعة الانفجار الذي حدث بمحيط معهد الأورام ، مشيرا الى أنه نجح في انقاذ 40 مواطنا .

وأضاف "الجوهري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc "، المذاع على قناة "dmc "،انه اثناء عودته من العمل شاهد الانفجار وحاول مع المواطنين نقل المرضى لانقاذهم ، موضحا أن سيارات الإسعاف بدأت في التواجد بعد حادث الانفجار بحوالي 5 دقائق.

وتابع : "أنا مكنتش بفكر في نفسي.. بفكر في الأساس في الناس اللى تعبانة.. إحنا رجالة مصر وده واجب علينا.. وديه جدعنة ولاد البلد وربنا يرحم الشهداء ويشفى المرضى".


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