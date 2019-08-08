وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 93 سنة

08 أغسطس 2019 - 06:14 ص

توفيت المخرجة الكبيرة علوية زكي أمس الأربعاء عن عمر يناهز 96 سنة بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية.





وعلوية زكي واحدة من الرواد في الإخراج التليفزيوني، وله أكثر من 30 عملا، كان آخرها عام 1996.

ومن بين أعمالها مسلسلات قلب الأسد، وميراث الغضب، وإصلاحية جبل الليمون، كما قدمت عدة أفلام منها "حل يرضى جميع الأطراف، ورجل اسمع عباس، والقانون لا يعرف عائشة، كما قدمت سهرات تليفزيونية من بينها "مش معقول" الثانوية العامة" وشارك فيها النجم الكبير عمرو دياب.