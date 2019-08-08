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رسالة مثيرة من إعلامي سعودي لـ"صلاح" بسبب 11 مليون ريال

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وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج رسالة مثيرة إلى نجمنا المصري محمد صلاح بعد إعلان تبرعه لمعهد الأورام بـ 3 مليون دولار.

وقال "فراج" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "محمد صلاح تبرع ب 3 مليون دولار لإصلاح #معهدالاورام في القاهرة الذي تضرر من تفجير سيارة، صلاح تبرع بما يعادل 11 مليون ريال سعودي ، او 50 مليون جنية مصري بالرغم انه كان يستطيع نشر تغريدة او تعزية بالفيديو وسيشكر عليها. الله يعطيك على قد نيتك الطيبة ويوسع رزقك يا ابومكة ".

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