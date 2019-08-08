إعلامي شهير: عمرك شوفت "حوكشة" أكتر من كدا؟

أحمد عادل شعبان
عبر الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عن انزعاجه الشديد مما حدث في نهائي دوري الأبطال الأفريقي بين الترجي التونسي و والوداد المغربي.
وقال "فايق" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "اتلغى هدف صحيح للوداد عشان ال var عطلان.. راح الحاج احمد أعلن فوز الترجي وسلمهم الكأس.. بعدين قالك رئيس الترجي هددني واخد قرار بإعادة المباراة وتحديد مكانها في مصر ثم بقدرة قادر النهاردة لغوا كل اللي فات واعلنوا فوز الترجي تاني وتغريم الوداد بحجة الانسحاب.. عمرك شوفت حوكشة كده؟".
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