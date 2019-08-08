شريف مدكور يهاجم فنانا شهيرا: أعرفه من 20 سنة وعمري ما اقتنعت بيه

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الإعلامي شريف مدكور
الإعلامي شريف مدكور

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محمد كريم

شن الإعلامي شريف مدكور هجوما شرسا على فنان شهير، مؤكدًا أنه لم يستطع إقناعه .

وقال "مدكور" في بث مباشر عبر صفحته بـ"فيس بوك": "شوفت الفنان محمد كريم مع النجم نيكولاس كيدج في فيلمهما الجديد.. اتعاملت مع محمد كريم من 20 سنة، وكنا مذيعين مع بعض في قنوات النيل المتخصصة (الأسرة والطفل)، والإدارة كانت مهتمة به جدا، وقدم برنامج كراكيب للأطفال بميزانية كبيرة، ثم برنامج طفولة وبطولة، والإدارة كانت تنظر له كـ كاريزما، لكن عمري ما شفته كدا وبعض زملائي أكدوا ذلك، ثم مشي من القناة".

وأضاف: "بعد كده شفناه في فيلم مع هيفاء وهبي، ثم انتشرت فيديوهاته على السوشيال ميديا واتريقنا عليه بما فيهم أنا، لكن النهاردة شفت مشهد بيمثل مع نيكولاس كيدج".

واستدرك: "أكيد محمد كريم فيه حاجة مش شايفنها، ورغم ذلك أنا مش مقتنع بيه رغم إن عمري ما اتكلمنا سوا.. لكن أحترم فيه مجهوده، لأنه وصل لحاجة مهمة، ورغم الانتقادات والتريقة لكن كان عنده ثقة في نفسه وكمل ونجح".

وأنهى كلامه قائلًا: "مش مقتنع بيه، بس هو نجح.. برافو عليك يا محمد أنت عملت حاجة مهمة ناس كتير معرفوش يعملوها".

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