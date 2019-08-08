الديهي: العالم كله بيحسدنا علي الرئيس

08 أغسطس 2019 - 09:12 ص





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زف بشرى سارة للمصريين، أمس خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، وذلك بافتتاح أكبر مجمع لإنتاج للرخام في الشرق الأوسط، العام المقبل، ينتج 80 مليون متر رخام.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"،أن هذه الافتتاحات رسالة للمصريين أن بلدهم بخير، وأن من منحوهم ثقتهم أهل لهذه الثقة، ويعملوا بنبل ووفاء وجهد، ويوصلوا الليل بالنهار لتحقيق ما نشهده الآن من مشروعات قومية، مخاطبًا المصريين: "ثقوا في من منحتموه ثقتكم فهو أهلا لها".



وأشار إلى أن الخصخصة كلمة كريهة كانت مرتبطة بحكومات تخصصت في أنشطة السمسرة، وجميع القلاع الصناعية التي تم بناؤها من قبل تم بيعها وسرقتها، وكانت الصناعة المصرية كادت أن تشبه المتاحف، وانتهى كل ذلك، والآن نعيد بناء قلاع صناعية في توقيتات زمنية العالم أجمع يحسدنا عليها ويحسدنا علي الرئيس السيسي حيث أصبح الآن لدينا صناعة نفتخر بها، وتحقق الاكتفاء الذاتي لنا.

