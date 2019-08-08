حمزة: أقترح نقل هذا الشيء للعاصمة الإدارية الجديدة

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قال المهندس الاستشاري والناشط السياسي ممدوح حمزة إنه من الأفضل نقل "جامعة حلوان"، إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف على حسابه في "تويتر": "جامعة حلوان ليس في مكان واحد ولكنها متباعدة الأطراف، أقترح تجميعها ونقلها إلى الإدارية الجديدة وهي جامعة كبيرة وستكون نواة جيدة جدًا لبدء مجتمع فعلي علي أرض الواقع وعرض وحدات سكنية مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين".

وأوضح أن المقر الرئيسي للجامعة يقع في حلوان، وقد تم  نقل عدد من الكليات للمقر الرئيسي للجامعة، بينما لا يزال البعض الآخر يتواجد خارج مقر الجامعة في كل من الزمالك وبولاق والجيزة والمنيل والهرم والمطرية.

كما أشار إلى أن نقل الكليات التي هي خارج مقر حلوان فقط وإنشاء لهم جامعة في الإدارية الجديدة لهذه الكليات فقط وتظل جامعة حلوان بكلياتها التي هي  داخل حدودها.


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