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عازفة النشيد الوطني: "لو كنت أعلم لارتديت الحجاب"

عازفة النشيد الوطني: "لو كنت أعلم لارتديت الحجاب"

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عازفة الكمان
عازفة الكمان

متابعات-علا خطاب

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عقب الجدل الذي أثارته عازفة الكمان اللبنانية، جويل سعادة، بسبب ملابسها خلال مشاركتها في افتتاح بطولة كأس غربي آسيا في كربلاء، أوضحت أنها لو كانت تعلم لارتدت العباءة والحجاب.

وقالت "سعادة" التي عزفت النشيد الوطني العراقي، في افتتاح البطولة، إنها لم تكن تعلم أن إطلالتها ستثير الجدل.

وقالت: "لو كنت أعرف عادات المدينة، لعزفت النشيد الوطني العراقي مرتدية العباءة والحجاب".

وأضافت: "عندما قرأت التعليقات قمت قبل مغادرة العراق بشراء العباءة والحجاب وذهبت إلى المطار وأنا أرتديهما".

وأكدت عدم علمها بأن هناك تقاليد معينة في كربلاء لا تسمح للمرأة بالظهور بدون ارتداء الحجاب، وأنها تحترم كل الأديان والتقاليد.


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