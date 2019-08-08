» الفيضانات تحصد أرواح 16 شخصًا بالهند

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وكالات - سارة أشرف

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لقى 16 شخصا على الأقل حتفهم في ولاية مهاراشترا الهندية، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار خمس مناطق، ما دفع السلطات إلى نقل أكثر من 140 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمانا.

وفاضت الأنهار في المنطقة مع إطلاق السلطات المياه من السدود التي امتلأت خزاناتها بعد أن شهدت بعض المناطق مثل كولهابور هطول ما يصل إلى 670 مليمترا من الأمطار خلال أسبوع.

وقال ديباك ماهيسكار مفوض منطقة بوني "الخزانات في هذه المناطق ممتلئة، إذا سقط المزيد من المطر لن يكون لدينا أي خيار سوى إطلاق المياه إلى الأنهار".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مما دفع السلطات لإرسال المزيد من فرق الإنقاذ جوا.

وقال ماهيسكار إن آلاف الشاحنات تعثرت على أحد الطرق السريعة التي تربط العاصمة المالية مومباي بمدينة بنغالورو، مركز المعلومات والتكنولوجيا، بسبب المياه التي تغمر الطريق في بعض الأماكن.

وقال مسؤول حكومي إنه جرى إغلاق المدارس والجامعات في المناطق المنكوبة منذ الاثنين، وليس من المرجح أن تفتح هذا الأسبوع.

وتتسبب الفيضانات في جنوب آسيا في نزوح جماعي ووفيات سنويا، حيث تتعرض المنطقة لأمطار موسمية خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر.


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