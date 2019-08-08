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تامر أمين

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إعلامي شهير يكشف سرًا عن حياته الزوجية على الهواء مباشرة

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تامر أمين
تامر أمين

متابعات-علا خطاب

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تامر أمين

الحياة الزوجية

صدم  الإعلامي تامر أمين، جمهوره، بكشفه سرا عن حياته الزوجية لأول مرة على الهواء، وذلك في فقرة تأثير الشهرة على العلاقة بين آدم وحواء.

وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أنا متجوز بقالي 20 سنة، وأعتبر من أسعد الناس في حياتي الزوجية".

وأضاف الإعلامي تامر أمين "أنا اتجوزت جواز عقل وليس جواز قلب، لأن زوجتك تحاول إسعادك قدر الإمكان".

وتابع الإعلامي تامر أمين: "الحب الأفلاطوني استثنائي وغير منتشر ولا يصح أن نبني قناعتنا على استثناء، والزواج يكون مبنيًا على العشرة والأمان وحب التعود".


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