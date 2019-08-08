» بعد حملة " كاردشيان".. الإفراج عن فتاة قتلت رجلاً اشتراها كـ"عبدة"

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متابعات-علا خطاب

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الافراج

عبدة

بعدما قضت الشابة سينتويا براون، التي كانت تعيش في تينيسي بالولايات المتحدة،15 عاما من السجن، بسبب قتلها رجلاً اشتراها "عبدة" لممارسة الجنس معها، أخيرًا حصلت على حريتها.

وكانت براون قد دخلت إلى السجن لقتلها رجلًا اشتراها لممارسة الجنس عندما كان عمرها 16 عامًا.

ورغم أن قتل الفتاة الصغيرة وقتها للرجل كان دفاعا عن النفس، إلا أن معطيات الجريمة وقتها، وعدم وجود أدلة تفيدها، أدى إلى قضائها 15 عامًا في السجن.

وجاء الإفراج بعد منحة من حاكم ولاية تينيسي السابق بيل هاسلام بعد أن احتشد مشاهير من بينهم كيم كاردشيان وريهانا لإطلاق سراحها.


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