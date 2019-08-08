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بعد حفلها بإسرائيل..هذا ما قالته "جينيفر لوبيز "عن حفلها في مصر

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جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

متابعات-علا خطاب

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الساحل الشمالى

جينيفر لوبيز

قالت الفنانة العالمية، جينفر لوبيز، إنها متحمسة للغاية لإحيائها حفلة في مصر، متحدثة لأول مرة باللغة العربية.

وكان قد نشرت الصفحة الرسمية للنسخة العربية من المجلة العالمية "فوج"، على حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، مقطعًا من لقاء المجلة بالنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وذلك قبل حفلها الأول بمصر والمقرر يوم الجمعة المُقبل الموافق 9 أغسطس.

وظهرت جينيفر لوبيز وهي تتحدث العربية لأول مرة، قائلة "مستنياكم كلكم في حفلى".

وأكدت جينيفر لوبيز في لقائها أن نجلها متحمس للغاية لزيارة مصر، ولكنها وعدته بالقدوم معها في حالة عدم وجود دراسة خلال تلك الفترة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في العلمين بالساحل الشمالي.

وكانت جينيفر لوبيز أحيت حفلًا في إسرائيل وقامت بوصفها ببلدها الثانى؛ وهو ما عرضها لهجوم كبير في مصر وظهرت دعوات مقاطعة لحفلها، ولم تهتم الجهة المنظمة للأمر وقامت بتكثيف الدعاية عن الحفل والذى سيقام يوم الجمعة القادمة. 


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Vogue Arabia exclusive: Award-winning singer, actress, and producer Jennifer Lopez is all set to perform in New Alamein, Egypt on August 9. Ahead of the show, Vogue Arabia gave the style icon an Arabic language lesson. Click on the video above to watch the superstar’s special message to all of her regional fans. To watch the full video, head to Vogue.me. Interview by @rabihmockbel, Venture Lifestyle #jenniferlopez #venturelifestyle_ #owest #jlo تعتزم المغنية الحائزة على العديد من الجوائز، والممثلة، والمنتجة جينيفر لوبيز، إحياء حفل بمدينة العلمين الجديدة في مصر يوم 9 أغسطس المقبل. وقبل هذا الحفل، لقنت ?وغ العربية أيقونة الموضة درساً في اللغة العربية. اضغطوا على الفيديو المنشور أعلاه لتشاهدوا الرسالة الخاصة التي وجهتها النجمة الشهيرة لجمهورها في المنطقة. ولمشاهدة الفيديو كاملاً، تفضلوا بزيارة موقعنا ar.vogue.me. أجرى هذا الحوار رابح مقبل @rabihmockbel #جينيفر_لوبيز #venturelifestyle_ #owest

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