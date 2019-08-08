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«قلاع صناعية».. فيديو يرصد ملحمة مجمع الأسمدة بالعين السخنة

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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، فيديو بعنوان "قلاع صناعية بسواعد مصرية"، لمُجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذي افتتحه الرئيس أمس الأربعاء.

ومجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة مُصمم على مساحة 400 فدان بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة واشترك فى أعمال البناء والتركيب والإنشاء نحو 55 شركة مدنية كما أن مُجمع المصانع يوفر 1500 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة وقد تم إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى لإعادة استخدامها فى العمليات الصناعية وزراعة المسطحات الخضراء.

والهدف من المشروع هو تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى وذلك بتصنيعه في صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بما يتواكب مع خطة استصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الإنتاج الزراعي.

فضلًا عن تحقيق مردود اجتماعي بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن وتحقيق مردود اقتصادي مناسب للأموال المستثمرة والإسهام بفاعلية في تنمية الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية، وذلك من خلال عائدات تصدير الأسمدة الفوسفاتية والمركبة".

والمجمع يتكون من خمسة قطاعات رئيسية بإجمالى تسعة مصانع ومرافق صناعية بالإضافة إلى المدينة السكنية ومحطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحرى متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة، القطاع الأول منها يضم مصنعين لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة قدرها 1.25 مليون طن / عام، و2 توربينة بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتيًا بطاقة قدرها 46 ميجاوات / ساعة ، ويضم القطاع الثانى 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك التجارى بطاقة إجمالية 800 ألف طن / عام ، و2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى الذى يتم إنتاجه لأول مرة بمصر بطاقة سنوية 150 ألف طن ووحدة معالجة حامض الفلوروسيلسك بطاقة 600 طن / يوم.

ويشتمل القطاع الثالث على مصنع لإنتاج سماد الداب والماب البللورى تام الذوبان في الماء والذى يتم إنتاجه لأول مرة بمصر بطاقة 100 ألف طن / عام، ويحتوى القطاع الرابع على مصنع سماد ثنائى فوسفات الأمونيوم المحبب "الداب" بطاقة 400 ألف طن سنويًا، ومصنع سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة سنوية قدرها 250 ألف طن، ويشتمل القطاع الخامس على المرافق الصناعية والتى تتكون من محطة مياه التشغيل بسعة تخزينية 22000 م3، ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 450 م3 / ساعة، ومحطة الغاز الطبيعي بطاقة 400000 م3 / يوم ومحطة توزيع الغاز الطبيعي بطاقة 65 ميجا وات . ساعة، ووحدة إنتاج البخار بطاقة 230 طن / يوم، ووحدة إزالة عسر المياه بطاقة 180 م3 / ساعة ، ووحدة تبريد بطاقة 1200 م3 / ساعة، ووحدة الهواء المضغوط بطاقة 170 م3 / دقيقة.


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