بسبب خناقة "الواي فاي".. هذا ما حدث!

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الواي فاي

مراهق أمريكي

يواجه مراهق أميركي حكما بالسجن المؤبد بعدما خنق أخته حتى الموت أثناء شجار حول كلمة مرور الـ"واي فاي"، بحسب تقرير لصحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية.

وقام كيفون بتغيير كلمة مرور الـ"واي فاي" في المنزل بعدما أصبحت سرعة الإنترنت بطيئة بسبب استهلاك جميع أفراد الأسرة لها وعدم تمكنه من استخدام ألعاب الفيديو المتصلة بالإنترنت، وفقاً لشهادة أدلى بها أثناء محاكمته.

وعندما حاولت والدته إزالة لعبة الفيديو من غرفته، تدخلت أخته أليكز واتكينز البالغة من العمر 19 عاماً خشية أن يتطور الخلاف بينهما. وحينها، قام كيفون بوضع يديه حول رقبة أخته، ولم يتركها لمدة 10 دقائق على الأقل.

ووصلت الشرطة إلى المنزل بعد 10 دقائق، وكان كيفون لا يزال ممسكاً بأخته.

وقال قاضي المحكمة العليا في مقاطعة بيب بولاية ألاباما فيردا كولفين: "في تلك الدقائق العشر، توقفت أليكز عن الحركة. ربما لم يلاحظ كيفون ذلك لأنه كان لا يزال غاضباً".

ونقلت أليكز إلى المستشفى على الفور وأُعلن عن وفاتها خنقاً في وقت لاحق من الليلة نفسها.

وبعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد بكى كيفون قائلاً: "أنا آسف".


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