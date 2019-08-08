  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
الحج

ما لا تعرفه عن "خطيب عرفة" هذا الموسم

مصطفي فهمي وزوجته

مصطفى فهمي: عائلتي ليست أرستقراطية.. وزمن الشقاوة لم ينته

السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام

رد قاس من صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام على منتقديها

سلاح

100 قطعة سلاح بمنزله.. مسن يتصل خطأ بالشرطة

شعار الكاف

تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال

حجاج

بالدراجات.. الحجاج البريطانيون يصلون السعودية

صلاح

محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

مايكل جاكسون

بـ 4 ملايين دولار.. زوجة مايكل جاسكون تبيع أسراره الخاصة

محمد عبده

مكسيكية تعزف لـ " فنان العرب".. وتعتنق الإسلام

شنق

حالة انتحار بشعة تهز الكويت

أول تصريح لـ عمورى بعد انتقاله للجزيرة الإماراتى

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لزوجة «الأسد» بعد شفائها من السرطان

#

أول ظهور لـ«هنا شيحة» بعد طلاقها من أحمد فلوكس

#

أول تعليق لـ"شيما الحاج" بعد الإفراج عنها في قضية "الفيديوهات الجنسية"

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

الامارات

الجزيرة

بطولة

عموري

أعرب عمر عبدالرحمن الوافد الجديد لصفوف الجزيرة الإماراتى، عن سعادته بالانتقال لصفوف الجزيرة في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد نهاية مشواره مع فريق الهلال السعودي.

وقال «عموري»  عبر "تويتر": "أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء".

وأضاف: "يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق"

وزاد: "كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن أنساكم أبدا وأنتم في القلب".

وتابع: "كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه إتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيا أن أكون عند حسن ظن سموه".

وأختتم: "كما اشكر سعادة محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم وأعضاء الشركة على ثقتهم بانضمامي إلى فخر أبوظبى متمنيا أن أكون عند حسن ظن الجميع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته المحلية
» أقوى المرشحين لتدريب الزمالك
» تدوينة مفاجئة لإليسا عن "صنع في لبنان"
» ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب
» تحذير شديد للأرصاد بالكويت من هذا الأمر
» أفيس البرتغالى يشكو الزمالك و«الجبلاية» لـ فيفا
» يدفن حبيبته في 10 ثوان.. ويربح هذه الجائزة
» طوارئ بـ «المترو» استعدادًا لعيد الأضحى
» العثور على جثة جندي إسرائيلي في ظروف غامضة
» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي