  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
الحج

ما لا تعرفه عن "خطيب عرفة" هذا الموسم

مصطفي فهمي وزوجته

مصطفى فهمي: عائلتي ليست أرستقراطية.. وزمن الشقاوة لم ينته

السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام

رد قاس من صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام على منتقديها

سلاح

100 قطعة سلاح بمنزله.. مسن يتصل خطأ بالشرطة

شعار الكاف

تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال

حجاج

بالدراجات.. الحجاج البريطانيون يصلون السعودية

صلاح

محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

مايكل جاكسون

بـ 4 ملايين دولار.. زوجة مايكل جاسكون تبيع أسراره الخاصة

محمد عبده

مكسيكية تعزف لـ " فنان العرب".. وتعتنق الإسلام

شنق

حالة انتحار بشعة تهز الكويت

أول قرار من "كاف" بعد تتويج الترجي بطلا لدوري الأبطال

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لزوجة «الأسد» بعد شفائها من السرطان

#

أول ظهور لزوجة "الأسد" بعد شفائها من السرطان

#

أول ظهور لـ«هنا شيحة» بعد طلاقها من أحمد فلوكس

#

أول رد فعل من "كاف" على قرار المحكمة الرياضية بتتويج الترجي

كاف

بطولة

نهائي الأبطال

تتويج

ترجي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة السوبر الأفريقي بين بطل دوري الأبطال والزمالك لأجل غير مسمى، بسبب طعن الوداد المغربي على قرار تتويج الترجي التونسي بلقب دوري الأبطال.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لـ"كاف"، أمس الأربعاء، قرارها النهائي باعتبار الوداد منسحبا من مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي تتويج الترجي باللقب القاري.

وكان الاتحاد الأفريقي، قرر في وقت سابق، إقامة مباراة السوبر الأفريقي في الإمارات، أحد أيام 16 و17 و18 أغسطس الجاري، قبل قرار تأجيلها اليوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته المحلية
» أقوى المرشحين لتدريب الزمالك
» تدوينة مفاجئة لإليسا عن "صنع في لبنان"
» ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب
» تحذير شديد للأرصاد بالكويت من هذا الأمر
» أفيس البرتغالى يشكو الزمالك و«الجبلاية» لـ فيفا
» يدفن حبيبته في 10 ثوان.. ويربح هذه الجائزة
» طوارئ بـ «المترو» استعدادًا لعيد الأضحى
» العثور على جثة جندي إسرائيلي في ظروف غامضة
» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي