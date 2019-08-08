أحمد موسى من " الحج": لا يليق الدعاء على أهل الشر

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الحج

صدى البلد

أحمد موسى

أهل الشر

أدى الإعلامي أحمد موسى، مناسك العمرة، عقب وصوله إلى مكة المكرمة استعدادًا لأداء فريضة الحج.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ،: "اعتمرنا ونستعد للوقفة الكبرى، رغم أن مفيش نوم بس النهاردة أجمل يوم".

 وأضاف أنه دعا لمصر وأهلها أثناء أداء العمرة؛ لأن بلادنا تستحق كل خير، معقًبا: " مينفعش في هذه الأماكن المقدسة أدعوا على أهل الشر ولا يليق لعظمة المكان واحترامًا له".

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