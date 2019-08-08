أحمد موسى من " الحج": لا يليق الدعاء على أهل الشر

08 أغسطس 2019 - 10:37 ص

أدى الإعلامي أحمد موسى، مناسك العمرة، عقب وصوله إلى مكة المكرمة استعدادًا لأداء فريضة الحج.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ،: "اعتمرنا ونستعد للوقفة الكبرى، رغم أن مفيش نوم بس النهاردة أجمل يوم".



وأضاف أنه دعا لمصر وأهلها أثناء أداء العمرة؛ لأن بلادنا تستحق كل خير، معقًبا: " مينفعش في هذه الأماكن المقدسة أدعوا على أهل الشر ولا يليق لعظمة المكان واحترامًا له".

