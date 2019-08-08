  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
الحج

ما لا تعرفه عن "خطيب عرفة" هذا الموسم

مصطفي فهمي وزوجته

مصطفى فهمي: عائلتي ليست أرستقراطية.. وزمن الشقاوة لم ينته

السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام

رد قاس من صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام على منتقديها

سلاح

100 قطعة سلاح بمنزله.. مسن يتصل خطأ بالشرطة

شعار الكاف

تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال

حجاج

بالدراجات.. الحجاج البريطانيون يصلون السعودية

صلاح

محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

مايكل جاكسون

بـ 4 ملايين دولار.. زوجة مايكل جاسكون تبيع أسراره الخاصة

محمد عبده

مكسيكية تعزف لـ " فنان العرب".. وتعتنق الإسلام

شنق

حالة انتحار بشعة تهز الكويت

الرئيس يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.. بهذه القيمة

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علي محمود

أخبار متعلقة
#

ترامب: عندما يفشل الديمقراطيون يفعلون هذا الأمر

#

"ترامب" لبرلمانيات: عليكن الاعتذار لإسرائيل

#

علاء مبارك يكشف حقيقة وفاة والده الرئيس الأسبق

#

ماكرون يدعو لتسريع ضم صربيا للاتحاد الأوروبي

السيسي

قرض

بنك الاستثمار الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية -اليوم الخميس- قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16 أكتوبر 2018.

وذكرت اتفاقية القرض، أن المشروع المقرر بشأنه القرض يتمثل في إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منقطة دلتا النيل في مصر من خلال الاستثمارات في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، وستنفذ الشركة القابضة وشركات مياه الصرف الصحي تحت إشراف الوزارة مكونات المشروع الخاصة بمياه الصرف الصحي وجمعها ومعالجتها، وتقوم الوزارة بمراقبة التنفيذ الكلي وأداء هذه المكونات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته المحلية
» أقوى المرشحين لتدريب الزمالك
» تدوينة مفاجئة لإليسا عن "صنع في لبنان"
» ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب
» تحذير شديد للأرصاد بالكويت من هذا الأمر
» أفيس البرتغالى يشكو الزمالك و«الجبلاية» لـ فيفا
» يدفن حبيبته في 10 ثوان.. ويربح هذه الجائزة
» طوارئ بـ «المترو» استعدادًا لعيد الأضحى
» العثور على جثة جندي إسرائيلي في ظروف غامضة
» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي