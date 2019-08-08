صرف 50 ألف جنيه لشهداء «معهد الأورام»

08 أغسطس 2019 - 10:49 ص

قرّر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف مبلغ 50 ألف جنيه لرجال الأمن الذين استشهدوا في حادث انفجار معهد الأورام.

وكتب «الخشت» عبر "فيس بوك": رجلان من خيرة عناصر الأمن الإداري في معهد الأورام استشهدا في الحادث الإرهابي الأسود أمام المعهد".

وتابع رئيس الجامعة، قائلا: "لا نتخلى عمّن يعمل بها بأي شكل من أشكال العمل لذلك تقرّر صرف خمسين ألف جنيه لكل منهما بموافقة أعضاء مجلس الجامعة.

واختتم قائلاً: "جزاؤهم الأكبر عند الله تعالى العدل الأكبر الرحمن الرحيم".