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105 فضائح جنسية تضرب إسرائيل

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

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نشرت قناة "ريشت كان" العبرية، نبأ التحقيق مع مستوطن إسرائيلي ارتكاب جرائم جنسية مع 105 فتيات.

وقالت القناة العبرية، إن وحدة التحقيقات بالشرطة الإسرائيلية "لاهف 433" تجري تحقيقات مع المستوطن الإسرائيلي الذي يعيش في مستوطنة "عمانوئيل" والذي يبلغ من العمر 26 عامًا بتهمة التورط في ارتكاب جرائم جنسية مع 105 فتيات معظمهن من القاصرات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في بداية العام الجاري 17 إسرائيليًا من اليهود بتهمة ارتكابهم جرائم جنسية.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 17 إسرائيليًا بشهر فبراير الماضي، بتهمة القيام بمخالفات وجرائم جنسية، ضد قاصرات، من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.


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