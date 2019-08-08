بلومبرج: السعودية لن تسمح بهذا الأمر

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أسعار النفط
أسعار النفط

علي محمود

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قالت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج، إن المملكة اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تهدف لاستعادة توازن سوق النفط العالمي، بعد هبوط الأسعار لأدنى مستوى لها خلال سبعة أشهر.

وحسب ما نقلته الوكالة الأمريكية، على لسان مسئول في الصناعة، فإن السعودية أجرت اتصالات بمنتجين آخرين للنفط لمناقشة استجابات تتعلق بالسياسة الإنتاجية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المملكة لن تسمح باستمرار الانخفاض الواضح في أسعار النفط.

وأوضح المسئول أن المملكة، تدرس جميع الخيارات المتاحة في الوقت الحالي، غير أنه لم يكشف الإجراءات التي تمت مناقشتها.

وخفضت المملكة، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الإنتاج بالفعل أكثر مما هو مطلوب بموجب الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها خارج المجموعة.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن انهيار الأسعار كان بسبب العديد من العوامل السياسية الدولية، من بينها تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما أثار مخاوف من تحوله إلى حرب العملات.

وبالإضافة إلى الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين، أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع في نيوزيلندا والهند وتايلاند وسط مخاوف من احتمال حدوث ركود.

وقالت هيلما كروفت، الخبيرة في السلع الأساسية، إن التجمعات المخطط لها في أبو ظبي خلال سبتمبر ستكون حاسمة لقادة مجموعة أوبك +، وخاصة وزير الطاقة خالد الفالح ونظيره الروسي، للإشارة إلى نواياهم بشأن الإنتاج في أعقاب انهيار أسعار النفط.


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