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بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها

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حلا شيحة
حلا شيحة

متابعات-علا خطاب

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عقب انتشار الشائعات حول زواج الفنانة حلا شيحة من محمد رمضان، ونفي الأخير بسرعة مؤكدًا عدم صحة الخبر، ظهرت "حلا" بإطلالة جذابة، معلقة: "أنا سعيدة"، حيث اعتبر البعض أن الصورة أبلغ رد عن هذه الشائعات.

وكان قد التزمت حلا شيحة الصمت ولم تعلق على الأمر، وكان أول ظهور لها بعد هذه الشائعة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت فيها تلتقط صورة لنفسها بهاتفها المحمول أمام المرآة وكتبت: "القلب الممتن هو مغناطيس للمعجزات"، والملاحظ أنها قامت بتقريب صورة يديها وقد يفسر البعض الأمر أنها تبرهن على أنها غير مرتبطة إذ لم ترتد أي خاتم في إصبعها.

ثم عادت ونشرت نفس الصورة عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "أنا سعيدة".

وتجنبًا لأي تعليقات مثيرة منعت حلا شيحة خاصية التعليق على الصورة حتى لا تحدث أي مشكلة بسبب ما قد يكتبه جمهورها.

يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.


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