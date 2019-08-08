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حكم إعطاء الأضحية للاجئين الأجانب.. الإفتاء تجيب

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الإفتاء

الأضحية

اللاجئين الأجانب


ردت دار الإفتاء على سؤال متابع للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة يقول: "ما حكم إعطاء الأضحية إلى اللاجئين الأجانب في مصر؟ وما حكم إعطائهم من الصدقات؟ وما حكم عمل أوقاف يصرف من ريعها عليهم؟ وما حكم إعطائهم من الزكاة المفروضة؟".

 وأجابت "الإفتاء"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "يجوز إعطاء اللاجئين الأجانب؛ سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، من الصدقات النقدية ومن الأضحية ولو كلِّها، ولو فروها، أو رأسها، أو غير ذلك من أجزائها: لحمًا وغيره".

وأضافت: "أنه يجوز عمل صندوقٍ وقفيٍّ يُصرف من ريعه عليهم: تعليمًا وسكنًا وعلاجًا وانتقالا داخل البلاد وخارجها، ويجوز إعطاء الزكاة للمسلمين منهم دون غيرهم؛ لأن شعيرة الزكاة تختص بالمسلمين دون سواهم".

وتابعت: "وقولنا: يجوز، لا يعني عدم المسارعة في هذا الواجب الاجتماعي، بل ينبغي على كل قادر أن يساهم في ذلك مساهمةً تناسب قدراته وما يطلبه من خير وجزاء عند الله تعالى، والله سبحانه يتقبل منهم صالح أعمالهم".

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