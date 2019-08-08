الرئاسة تحذر من هذه الصفحات

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وكالات - الدويني فولي

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أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توفر المعلومات للمواطنين بشكل واضح.

وشدد المتحدث الرئاسي على أن المواطن يحصل على كل المعلومات التي يحتاجها من الصفحة كمصدر موثوق به.

وقال السفير بسام راضي في لقاء لبرنامج "صباح البلد": "نهتم بالصفحة الرسمية وكل ما ينشر عليها يعتبر المصدر الرسمي الذي يبرز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي" معربًا عن سعادته بتفاعل المواطنين من خلالها وتلقى التعليقات والأسئلة، مشيرًا إلى أنه يرد على الجميع ويتفاعل مع مرتادي الصفحة.

كما حذر المتحدث الرئاسي من تواجد بعض الصفحات غير الرسمية والمزيفة والتي تنتحل صفة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية.

وطالب السفير بسام راضي بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة عند متابعة الصفحة الخاصة بالمتحدث الرسمي.


وأكد المتحدث الرئاسي أن الصفحة الرسمية فقط هي مصدر الثقة ويستطيع من خلالها المواطن الحصول على المعلومات الصحيحة.


وتابع السفير بسام راضي أن الصفحة على السوشيال ميديا وسيلة مهمة جدا لنشر المعلومات والبيانات الصادرة عن الرئاسة، مشيرا إلى أن الصفحة لها أهمية كبرى في سرعة وصول المعلومة للمواطن وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات.

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