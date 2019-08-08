» طوارئ بـ «المترو» استعدادًا لعيد الأضحى

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رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، حالة الطوارئ بالخطوط الثلاثة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للجمهور خلال أيام العيد، على أن تكون بداية التشغيل من الخامسة والربع صباحًا حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.

وتم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ"1234" رحلة، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين حلوان - المرج الجديدة إلى "380" رحلة، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى "424" رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - نادى الشمس إلى "430" رحلة.

كما شملت الاستعدادات أيضًا زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلاً وتيسيرًا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مع تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبًا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، وهذه الخدمة الطبية مجانية لجميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.

وناشدت شركة المترو جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن "16048" وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات المتعلقة بجمهور الركاب.


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